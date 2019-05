La lite tra vicini finisce a pistolettate: feriti un uomo ed una donna. Lui è grave

Versa in gravi condizioni l’uomo di 28 anni ferito, ieri, a colpi di pistola durante una lite di vicinato. E’ accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 17, in località Prata Giovine, nelle campagne di Dronero (Cuneo). L’aggressore, anche lui 28 enne, cognato del ferito, è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto e trasportato in caserma per essere sottoposto all’interrogatorio. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio. Ai militari ha ammesso le proprie responsabilità spiegando, però, che non voleva ferire ma solo spaventare i due che stavano litigando.

FERITA ANCHE UNA DONNA

Nella sparatoria, verificatasi lungo la strada che conduce a Castelletto di Busca, è rimasta ferita anche una donna, colpita di striscio ad un braccio. A quanto pare la lite ha coinvolto due nuclei familiari, uno italiano, l’altro albanese, residenti nello stesso complesso residenziale. Sembra che tra le due famiglie i rapporti fossero tesi da tempo. Ma ieri i dissapori sono esplosi fino a sfociare nel dramma. E’ accaduto quando tra i due uomini delle famiglie è divampata un’accesa discussione in cortile, alla presenza delle rispettive mogli, figli piccoli compresi.

SPARA E COLPISCE IL COGNATO PER ERRORE

La situazione è degenerata quando uno dei due – l’italiano di 28 anni – è stato notato dall’altro – un albanese di 37 – mentre urinava contro il muro di un’area ad uso comune. Ne è nata una discussione pesante, con i contendenti che sono arrivati anche a spingersi tra loro, finché sulla scena non è intervenuto un terzo uomo, il cognato del 28enne, il quale ha esploso alcuni colpi di pistola centrando per sbaglio il marito della sorella e la moglie dell’albanese.

LA CORSA IN OSPEDALE

Accortosi della gravità delle condizioni del cognato, che perdeva sangue dal collo e dalla bocca, l’uomo ha deciso, insieme alla sorella, di caricare il ferito in macchina e di trasportarlo all’ospedale Santa Croce di Cuneo. I tre, tuttavia, sono stati costretti a fermarsi a Caraglio perché l’uomo perdeva troppo sangue ed aveva bisogno di cure immediate.

OPERATO, E’ IN RIANIMAZIONE

Sono stati allora allertati i soccorsi e l’ambulanza, giunta sul posto, ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Croce di Cuneo dove il 28enne è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. Attualmente è ricoverato in rianimazione.