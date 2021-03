LA LOTTA AL VIRUS. Certificati falsi per i vaccini: pizzicati quindici “furbetti”

Finti docenti, ma anche operatori scolastici, piuttosto che collaboratori universitari, per saltare l’attesa e fare prima degli altri il vaccino contro il Covid. Sono almeno quindici i “furbetti” già pizzicati dall’Asl To4 attraverso i controlli sulle prenotazioni per la campagna di profilassi sulla popolazione. «Saranno segnalati alle autorità competenti, perché resta il fatto che compilare una autocertificazione fasulla è un reato» si limitano a commentare dall’Azienda sanitaria del Canavese. «Qualcuno deve averlo fatto anche in buona fede, magari, per testare la piattaforma – aggiungono dagli uffici – ma sono stati individuati prima ancora che si presentassero ai punti vaccinali, attraverso dei controlli condotti a monte». Altri, invece, avrebbero proprio fatto un tentativo di saltare gli ordini di priorità previsti per le categorie coinvolte nella campagna: personale scolastico e protezione civile.

Ma sono almeno altre due le irregolarità, se non vere e proprie truffe, che vengono segnalate dalla Regione. La prima, un messaggio che sul cellulare indirizza a un servizio a pagamento per ottenere «informazioni e dettagli» sulla prenotazione del vaccino per gli ultraottantenni e, al primo tentativo di ottenere, comunica nient’altro che il numero verde gratuito attivo in Piemonte (800.95.77.95) dopo aver scalato il credito del malaugurato utente. La seconda, invece, risulta un collegamento a un portale Internet per ottenere un fantomatico “bonus” da 120 euro per un eventuale lockdown a Pasqua. «La Regione Piemonte versa a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 120€, nei giorni di Pasqua e Pasquetta – recita testualmente il messaggio -. Grande Cirio. Il modulo per la richiesta lo trovate qui». Una truffa bella e buona, insomma, cui da piazza Castello mettono in guardia. Non senza ricordare di non affidarsi a servizi di informazioni a pagamento. «La Regione Piemonte non ha incaricato alcuna società ad inviare agli ultraottantenni i messaggi che stanno circolando in questi giorni, con cui li invitano a chiamare un determinato numero telefonico che sarebbe in grado di fornire informazioni e dettagli per prenotare il vaccino contro il Covid». La preadesione, infatti, può essere espressa dagli anziani esclusivamente tramite il proprio medico di famiglia.