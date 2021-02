LA LOTTA AL VIRUS. Vaccini, a Torino non basterà un anno

Un anno per vaccinare il Piemonte non basterà. Non sarà il 2021, insomma, a veder chiusa la profilassi di massa. E che il rischio si trasformi in certezza, visto l’andamento della campagna a livello nazionale, comincia a preoccupare anche il Diremi, tanto da far dichiarare al coordinatore del piano, Antonio Rinaudo, l’incapacità ad azzardare alcuna previsione. «Troppe le variabili», dice lui stesso. A partire dal numero dei vaccini, per cui le scorte vengono aggiornate insieme al calendario ogni settimana. Ieri, solo grazie alla consegna di 5mila Pfizer, l’asticella delle disponibilità è tornata al 24% dopo aver fatto temere non poco di dover rincorrere i richiami, all’inizio del mese, con scorte consumate fino al 92%. E poi il personale dedicato, dal momento che il Piemonte ancora attende l’arrivo di tutti e 181 sanitari o infermieri inviati dal commissario Domenico Arcuri. Questi solo alcuni degli ostacoli a una programmazione che di questo passo vedrà spostato l’orizzonte della cosiddetta “immunità di gregge” almeno al 2022 in Italia.

