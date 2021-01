La macchina che fiuta il virus nell’aria

L’Agenzia per l’Ambiente ha messo a punto un sistema in grado di rilevare il Covid negli ambienti chiusi

Il sistema per “fiutare” il Covid nell’aria c’è. Lo ha trovato l’Agenzia per l’Ambiente del Piemonte che, dopo aver già rintracciato il Coronavirus nell’acqua in primavera, si è impegnata in un campionamento sistematico degli ambienti. Ed è proprio stata l’Arpa, ieri pomeriggio, a dare la conferma di aver messo a punto uno strumento in grado di determinarne la concentrazione del virus nella “matrice aria” di stanze chiuse.

Anche se, ad oggi, la difficoltà maggiore è rappresentata all’esterno e dall’aria che respiriamo, la scoperta potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per quanto concerne la contaminazione dell’aria al chiuso.

