La Madia – Dalla Sacher alla torta salata

La Madia è una panetteria-pasticceria dai sapori tradizionali e salutari. Ogni giorno in via Ormea 160/A prodotti da forno a cominciare dal pane, soltanto con farine di origine controllata come mais, riso, grano saraceno, tapioca e sorgo (quindi ideali anche per i celiaci), grissini stirati a mano che sono una specialità della casa come la torta Sacher prodotta con farina di mandorla e cioccolato fondente (quindi senza latte), le meringate che d’inverno vengono anche arricchite dai marron glacé, gli chantilly con la panna fresca, le torte al limone e all’arancia, i tartufi agli agrumi. E se non bastasse, a La Madia anche moltissime pizze, focacce, torte salate, strudel alle verdure per soddisfare più gusti. In più all’ora di pranzo si può consumare in loco.

Orari: da martedì a sabato 10-19.30, domenica 8.30-13 (non nel mese di luglio).

Contatti: 011.6637699.