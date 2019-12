La Madonna del Bellini apre un Natale a spasso fra musei

La “Madonna con il Bambino”, nota anche come la “Madonna di Alzano” di Giovanni Bellini, esposta da oggi e fino al 6 gennaio prossimo al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, inaugura il lungo week end dell’arte nei musei torinesi, sempre aperti durante le festività natalizie, tranne il giorno della festa per eccellenza, il giorno di Natale. Con qualche lodevole eccezione, come il Museo Nazionale del Cinema, che sarà visitabile anche mercoledì 25 dicembre. Da Bellini a Mantegna grandi nomi attendono i torinesi e i turisti che si apprestano a frequentare i siti museali del territorio.

Presentato ieri al pubblico, il capolavoro di Bellini proveniente dall’Accademia Carrara di Bergamo, è l’“Ospite illustre” che Intesa Sanpaolo offre alla città di Torino in occasione del Natale 2019. «Si tratta di un prestito eccezionale – dicono dal Grattacielo di corso Inghilterra 3 – in quanto il dipinto, per la straordinaria qualità, solo in rarissime occasioni ha lasciato la propria sede». La presenza a Torino dell’opera è in stretta relazione con la contemporanea mostra dedicata a Mantegna allestita a Palazzo Madama, che insieme agli altri due musei della Fondazione Torino Musei, Gam e Mao, rimarrà aperto alla vigilia di Natale dalle 10 alle 14, chiuso invece mercoledì.

Da non perdere, in particolare, alla Galleria d’Arte Moderna la “Fiera di Saluzzo” di Pittara esposta nella rassegna dedicata al maestro torinese. Chiusi a Natale e con orari ridotti alla vigilia anche il Museo Egizio (dalle 9 alle 16) e i Musei Reali (dalle 10 alle 14) che a Palazzo Chiablese propongono la mostra di Konrad Magi “La luce del nord”. Chiusura prolungata, da lunedì a mercoledì prossimo, per il Museo del Risorgimento Italiano. Riaprirà solo a Santo Stefano. La Reggia di Venaria con le sue mostre, “Art Nouveau”, “David Lachapelle” e “Il Piffetti ritrovato” si potrà visitare alla vigilia di Natale dalle 9,30 alle 17,30 e a Santo Stefano dalle 9,30 alle 19.

Da segnalare che il 24 dicembre nella Chiesa del Castello della Mandria alle ore 18,30, avrà luogo la Santa Messa della Vigilia di Natale accompagnata dal coro di Torino Mario Braggio. Il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto durante le festività natalizie, con alcune variazioni di orario. Apertura straordinaria prevista per martedì, dalle 9 alle 18, mentre mercoledì le porte del museo apriranno al pomeriggio dalle 15 fino alle 20 e a Santo Stefano dalle 9 alle 20. Qui sarà possibile visitare la mostra “#FacceEmozioni. 1500 – 2020 dalla fisiognomica agli Emoji” e l’omaggioa Gillo Pontecorvo. La salita a piedi della Cupola sarà disponibile a Santo Stefano alle ore 12, 14 e 16,30. In programma, poi, visite guidate e laboratori.

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra “Vivian Maier – In her own hands” si potrà vedere alla vigilia dalle 10 alle 17,30 (chiusa mercoledì). Chiusa sia martedì sia mercoledì la Pinacoteca Agnelli con la sua mostra “Hokusai, Hiroshige, Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia” e anche Camera-Centro Italiano per la Fotografia dove è allestita la mostra di Man Ray. Il Museo Accorsi-Ometto osserverà il 23 dicembre l’orario 10-13 e 14-19, il 24 dicembre 10-14, chiuso il 25.