La madre di Gabriele assolta. «Solo accuse di un ubriaco»

«Solo parole di un ubriaco», quindi non credibili anche se la corte non dubita della genuinità delle dichiarazioni di Sofia Sabouh. Tanto è bastato a Caterina Abbattista per essere assolta dall’accusa di concorso in omicidio dell’ex professoressa di francese di Castellamonte Gloria Rosboch. Contro di lei c’erano le parole del figlio Gabriele Defilippi (condannato per il delitto insieme con Roberto Obert) che aveva confidato alla sua ex fidanzatina che «Robi e mia madre mi pressano per far sparire quella persona».

Una frase che Sofia aveva riferito spiegando che “farla sparire” significava «farla fuori» e che quella persona era appunto Gloria Rosboch. Troppo poco per un giudizio di colpevolezza per la mamma del “diavolo” perché, come ha riferito la stessa Sofia, «in quella circostanza Gabriele era ubriachello, aveva bevuto», non era in sé e si era anche messo a piangere.

