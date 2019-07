La maggioranza è già a rischio: la Gualchi cerca una soluzione

Una mano tesa, dopo il consiglio comunale di giovedì scorso che ha segnato la rottura tra il neo sindaco Antonella Gualchi e il suo predecessore Maurizio Piazza. Alla base della frattura, l’esclusione dell’ex sindaco da ruoli istituzionali quali la presidenza del consiglio (per la quale la maggioranza ha scelto il nome di Cristian Cocivera), nonostante l’impegno profuso per la buona riuscita della campagna elettorale. Da qui la decisione di non aderire al gruppo del Pd in consiglio, pur rimanendo nel partito. «Una scelta dolorosa – ha ammesso Piazza – ma la dignità non si può calpestare».

A distanza di poche ore, è stata la stessa Gualchi a voler lanciare un segno di distensione: «Chiamerò Maurizio Piazza, non tanto per tornare sulle ragioni che hanno causato le difficoltà in consiglio, ma per discutere su quelle che ci possono tenere insieme nell’interesse esclusivo di Beinasco e dei beinaschesi». Poi spiega: «La scelta di Piazza mi ha sorpresa. È una risorsa per Beinasco e non solo, dopo 20 anni di amministrazione comunale e 10 anni da sindaco, può avere un ruolo importante attraverso le posizioni per i quali è stato sostenuto da tutto il Pd locale me compresa: consigliere in Città metropolitana, vicepresidente Anci Piemonte e membro dell’assemblea nazionale del Pd. Per me è una questione esclusivamente politica. Entrambi abbiamo la responsabilità di lavorare nella direzione che gli elettori ci hanno indicato, all’insegna dell’unità e del governo di Beinasco che auspico voglia sostenere». E conclude: «È evidente che sono e rimango il sindaco, se sono nelle condizioni di portare avanti il programma su cui i cittadini ci hanno dato fiducia e di lavorare al cambiamento della nostra città. In assenza di queste condizioni, valuterò serenamente le scelte da fare, perché l’interesse dei beinaschesi viene prima di tutto».