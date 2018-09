La maggioranza pentastellata si riunisce a pranzo, ma non tutti accettano l’invito

Non ha registrato il “tutto esaurito” il pranzo pentastellato organizzato oggi dai vertici di Palazzo Civico in un locale del Quadrilatero a Torino, per riunire intorno a un tavolo la maggioranza e fare il punto sul presente e sul futuro dell’amministrazione 5 Stelle. Un momento di discussione su alcuni dei temi caldi, dalle Olimpiadi alle infrastrutture passando per la scuola, ma anche per ragionare non solo sul cosa ma sul come.

ASSENTI NUMEROSI CONSIGLIERI

L’iniziativa, che sarebbe stata proposta dal capo di Gabinetto Mauro Marinari, avrebbe avuto anche lo scopo di trovare un metodo di lavoro condiviso fra la sindaca Chiara Appendino, la giunta e i consiglieri. E proprio l’assenza di buona parte di questi oggi avrebbe lanciato un segnale chiaro con la mancata partecipazione al pranzo.

IL “SEGNALE POLITICO”

A quanto si apprende sono stati diversi, quasi una decina e non solo dell’ala più intransigente, i consiglieri che non hanno infatti risposto all’invito. Un’assenza trasversale proprio per lanciare un segnale politico, quello che, dice qualcuno, “la politica è condividere scelte e percorsi e non comunicare decisioni già prese”