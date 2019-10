La maggioranza perde i pezzi: il sindaco è nelle mani del Pd

Nell’epoca del trasformismo, il consiglio comunale di Nichelino cambia di nuovo configurazione. Martedì sera, appena il sindaco Giampiero Tolardo ha salutato le nuove assessore Valentina Cera e Paola Rasetto, che sostituiscono le dimissionarie Ramello e Sibona, il capogruppo di “Rinnovamento Democratico” Sabino Novaco ha annunciato il passaggio all’opposizione dell’intero gruppo. A cui, proprio in serata, si era aggiunta Francesca Polvere, fuoriuscita dai Democratici di sinistra, lista civica di riferimento del sindaco.

Il progetto di riunificazione del centrosinistra in città, da ieri, è ancora più in salita. Così, anche se Tolardo almeno sulla carta ha ancora i numeri per governare, da oggi la sua posizione dipende in larga parte dal Pd, “fisicamente” all’opposizione ma che di fatto ha messo un piede in giunta con la nomina di Michele Pansini ad assessore alla Cultura dopo la partenza di Diego Sarno (Pd) verso il consiglio regionale. Novaco ha spiegato la scelta sua e del suo gruppo spiegando di non poter tollerare quello che ha definito «sopruso di democrazia». «La composizione del gruppo di maggioranza è stata sovvertita e obbligata ad arrendersi a manovre di palazzo – ha spiegato – interrompendo la collaborazione unitaria dei gruppi che alle ultime amministrative diedero il loro consenso a Tolardo». Parole dure e amare: «In pochi mesi si è sbriciolato il progetto politico con decisioni prese a tavolino e avvallate dal sindaco. Ci dissociamo da quanto accaduto».

A fare da cornice ad una situazione di per sé già più che complessa, anche la posizione del presidente del consiglio Franco Ripani (Democratici per la sinistra) che pur ribadendo l’invito alla saggezza e alla consapevolezza di tutti, e il suo appoggio al sindaco, ha annunciato una posizione di “osservazione” su cui basare le sue scelte future. «Abbiamo visto una frantumazione della maggioranza e una trasformazione dell’assetto dei gruppi consiliari – chiarisce -. Siamo al governo di una grande città e siamo in presenza di una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne nel 2016 di una giunta che vede insieme chi ha vinto e chi ha perso quelle elezioni. Questo rappresenta una ferita e un problema che non va risolto nell’aula ma nel rapporto con i cittadini elettori». La strada verso il 2021 pare, oggi, lastricata di ostacoli, con soli cinque consiglieri che dichiarano “fedeltà “ al sindaco per rispetto del mandato elettorale (oltre a Ripani e Roberta Monticone dei Democratici per la Sinistra, Enrica Robioglio del gruppo Misto, Carmelo Cartolano di D’Aveni per Nichelino e Federica Berti del Pci) e un Pd che potrebbe deciderne le sorti.