La maglia non fa gol

Domani contro la Grecia giocherà la Nazionale verde. Non perché la rappresentativa calcistica italiana si voglia con ciò dichiarare particolarmente sensibile alle tematiche ambientali (anche se qualcuno in quelle maglie verdi ha visto un criptomessaggio ambientalista), ma nel senso di nuova divisa di gioco. Stavolta di calcio, ma non importa: sono detti “azzurri” i rappresentanti italiani di qualsiasi sport impegnati in gare internazionali. L’azzurro è il colore dei Savoia, ed è stato scelto un secolo fa per le maglie delle nostre nazionali. Un colore che è sempre andato benissimo; a nessuno è venuto in mente di cambiarlo quando dalla monarchia siamo passati alla repubblica. Ma adesso, nella polemica di questi giorni sulle maglie della nazionale, c’è anche chi dice “sarebbe l’occasione per abolire definitivamente quell’orrido azzurro fascista”. Evvài! I compagni si riconoscono sempre. Comunque è un falso allarme. L’azzurro non cambierà. Quella verde è solo la terza maglia, per i collezionisti. Ce l’hanno tutte le squadre, e la comprano solo i gonzi (anche perché di solito è orrenda). Oltretutto la nostra nazionale di calcio giocò già nel 1954 in maglia verde, e i nostri nonni, più seri, non ci trovarono nulla da dire. Anche la Juve, per vendere qualche maglia in più, ha ripudiato le strisce da zebra adottando quest’anno una specie di camicia da fantino bianca e nera. E quella, badate, è la prima maglia, non la seconda o la terza. Perché arrabbiarsi, allora, per la maglia verde senza tricolore sul petto? Non è la divisa che conta. Il ranking ce l’abbiamo basso per le batoste subite con la maglia azzurra e il tricolore. Pensiamo a giocare meglio, piuttosto.

