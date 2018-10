La mamma di Cristiano Ronaldo: “Buona fortuna figlio, insieme siamo più forti”

Cristiano Ronaldo sta vivendo senza dubbio un periodo particolarmente delicato. L’americana Kathryn Mayorga lo accusa di violenza sessuale: nel 2009 il fuoriclasse portoghese avrebbe abusato di lei nella suite del Palms Casino Resort, a Las Vegas.

CR7, che si è affidato all’avvocato delle star David Chesnoff, respinge ogni accusa, ma intanto i suoi principali sponsor sono in fuga.

In un momento così, fanno rumore le parole via social della mamma Maria Dolores Alveiro. Il rapporto tra i due è solidissimo ed è per questo che la donna, postando una loro foto insieme su Instagram, ha scritto: “Buona fortuna figlio, anche alla tua squadra, perché insieme siamo più forti. Forza Juventus”. Al messaggio hanno fatto seguito numerosi commenti, quasi tutti di solidarietà.