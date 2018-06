La mamma è esumata per errore: Il Comune paga i danni alla figlia

La figlia era andata al cimitero della frazione di Baudenasca per salutare la madre e pregare per lei, quando ha avuto una bruttissima sorpresa: si è trovata di fronte a un loculo incredibilmente e tristemente vuoto. Quel fatto di oltre tre anni fa, ha portato il giudice di pace a condannare il Comune, che dovrà pagare 500 euro più spese e altri oneri, come gli interessi maturati dal 4 febbraio 2015 a oggi, in totale 877,37 euro.

La vicenda, che ha dell’incredibile e per fortuna non ha avuto risvolti irreparabili, risale proprio al 4 febbraio di tre anni fa, quando il Comune ha estumulato per errore la salma della donna. Ad accorgersene è stata la figlia, che ha subito chiesto spiegazioni in Comune. Non c’erano infatti motivi per spostare i resti della madre dal loculo: la concessione era scaduta il 15 dicembre 2009, ma era stata rinnovata per trent’anni pagando circa 2.000 euro.

Come ha potuto generarsi un errore simile? Come mai è stata ordinata un’estumulazione non motivata? Il Comune, con non poco imbarazzo, aveva ammesso che la causa era stato un malfunzionamento del programma informatico che gestiva i rinnovi delle concessioni cimiteriali e anche il sindaco aveva inviato una lettera alla famiglia per scusarsi. Fortunatamente la situazione è stata rimessa a posto, entro le 4 ore dalla segnalazione: i resti della donna, infatti, erano stati tumulati, temporaneamente, in un’altra zona del cimitero, in attesa di finire nella fossa comune.

La famiglia, per una questione di principio, ha chiamato in causa il Comune, appoggiandosi all’avvocato Cristina Carena, mentre la Città di Pinerolo si è fatta difendere dall’avvocato Christian Malan. La vicenda si è chiusa con la condanna del Giudice di pace, che riconosce un danno inferiore ai 2.000 euro richiesti, mentre l’Amministrazione ha deciso di pagare, senza impugnare la sentenza.