La mamma esce di strada. Bimba di sei anni in coma

Una bambina di 6 anni è in coma al Regina Margherita per un trauma cranico in seguito all’incidente di ieri mattina, poco prima delle 11, a Vigone, sulla strada provinciale che porta a Pinerolo, precisamente allaltezza dell’incrocio con le Fontanette. Una Fiat Punto blu diretta proprio a Vigone è uscita di strada, finendo nella bealera sulla sua destra, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale. Le auto di passaggio si sono subito fermate per prestare soccorso e due sono state usate per rallentare il traffico nei due sensi di marcia e poterlo così regolare, in attesa dell’arrivo di polizia municipale e carabinieri. Alla guida della Punto c’era una donna vigonese di 41 anni, incinta, mentre nei sedili dietro, sul seggiolino, c’era la figlia di 6 anni. Nell’urto la piccola ha battuto la testa e riportato diverse contusioni. Questo ha reso necessario la chiamata dell’elisoccorso, che è atterrato in un prato vicino al luogo dell’incidente, per soccorrerla. Una volta stabilizzata, è stata intubata e portata all’ospedale pediatrico Regina Margherita, dove è ancora in coma farmacologico e con prognosi riservata. La mamma, invece, in stato di shock, è stata accompagnata all’ospedale di Pinerolo per dei controlli, visto anche il suo stato di gravidanza, ma è stata dimessa poco dopo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri vigonesi, l’ambulanza della croce verde di Pinerolo e i vigili del fuoco di Pinerolo. Il traffico è stato invece gestito da diversi agenti della polizia municipale, che deviavano le auto alla rotonda in uscita da Vigone, verso via Luserna, all’incrocio con Stella di Macello e alla rotonda fuori Buriasco. I soccorsi hanno richiesto poco meno di un’ora, dopodiché i carabinieri hanno proceduto ai rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. Le conseguenze potevano essere ancora peggiori, se si pensa che quello è un canale irriguo, spesso pieno di acqua, e ha diversi ponti in cemento che consentono l’accesso dei mezzi agricoli ai campi coltivati.