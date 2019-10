La telecamera ha ripreso tutto. Istante per istante, ha immortalato la dinamica – per certi versi agghiacciante – di un incidente tra auto e scooter. Nessuno si è fatto male, per fortuna: i danni, però, sono stati piuttosto ingenti per entrambi.

A provocare l’impatto, un tentativo di inversione a U da parte del guidatore dell’autovettura. L’uomo a bordo dello scooter è sopraggiunto a elevata velocità e ha trascinato con sé il paraurti della macchina. Che disastro.