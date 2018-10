La manovra è folle, mamma mia che disastro

“Questa manovra è folle, mamma mia che disastro”. No, a parlare non sono gli italiani preoccupati per gli intendimenti del governo, ma l’autista del camion riprende un suo collega intento in un’operazione davvero fuori da ogni logica.

L’autista incosciente azzarda una inversione a U in uno spazio davvero ristretto e la frittata è inevitabile. A poco a poco la merce comincia a fuoriuscire dal vano e l’operazione si conclude con l’annunciato disastro: la paralisi della circolazione e la perdita del carico.