«C’è l’epidemia, scappiamo nella seconda casa in montagna. Lì saremo più al sicuro». Molti torinesi l’hanno fatto, tantissimi l’hanno pensato e chissà quanti stanno ancora rimuginando se rischiare multa e denuncia. Ma è davvero più sicuro andare nelle valli? Dando un’occhiata alla mappa dei contagi Comune per Comune, pubblicata sul sito della Regione, forse sarebbe il caso di porsi qualche domanda.

Perché, come era scontato, è vero che in città i contagiati sono molto più numerosi ma se si guarda al rapporto tra malati e numero di abitanti, la situazione cambia: Pragelato (6,4 positivi ogni mille abitanti), Sauze d’Oulx (10), Balme (9), Condove (6,5) e Locana (6,2) infatti contano un indice doppio o addirittura triplo rispetto a quello di Torino (3). Questo significa che la possibilità che, ad esempio, il proprio vicino di casa sia stato contagiato è molto più elevata in questi comuni che nel capoluogo. Peggio fanno solo i piccoli paesi che ospitano sul proprio territorio una Rsa purtroppo colpita dall’epidemia, come ad esempio Brusasco (maglia nera con 15) e Bosconero (14,6).

