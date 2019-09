La marcia dei 50mila: «Salviamo il pianeta». E Greta plaude Torino

L’EVENTO Tutti in difesa del clima per i «Fridays for Future»

È stata una marcia trionfale quella dei giovani Fridays for Future che ieri mattina ha attraversato il centro di Torino per denunciare ancora una volta ai governi i problemi del cambiamento climatico in atto.

Il corteo, formato da circa 50mila persone in marcia da piazza Statuto a piazza Vittorio, è stato preso a modello dalla stessa Greta Thumberg che ha postato su Instagram e Twitter una foto dall’alto in via Cernaia e via Pietro Micca.

«Incredible pictures from the #climatestrike around the world! Millions are marching today again! This is Torino, Italy! #fridaysforfuture». Ovvero: «Foto incredibili dallo sciopero per il clima in giro per il mondo. In milioni stanno marciando anche oggi! Questa è Torino, in Italia!» ha commentato l’attivista svedese 13enne ispiratrice del movimento.

