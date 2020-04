La “marcia” per il Grande Torino sarà una lunga maratona di film

Ci avevano sperato i tifosi del Torino (e non solo loro). Per qualche tempo, il 4 maggio è stata la data sognata per un ritorno alla normalità, ma se in quel giorno inizierà la fase 2 della lotta al coronavirus le vite quotidiane delle persone cambieranno di poco. Di certo, non si potrà fare la consueta processione a Superga, collina dove il 4 maggio del 1949 il Grande Torino trovò la sua fine (e il suo mito incominciò).

Una storia, quella della squadra degli Invincibili, che ha spesso ispirato registi e documentaristi. Quei lavori potranno essere ora l’ancora cui attaccarsi per rimediare al mancato rito collettivo granata, l’annuale processione alla Basilica. Alcuni film legati al Toro sono visibili gratuitamente in streaming, a cominciare da “Il Grande Torino”, diretto nel 2004 da Claudio Bonivento e interpretato da Beppe Fiorello e Michele Placido, visibile su RaiPlay.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++