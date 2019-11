«La Martini ha saputo portare la femminilità anche in sala»

La scelta di Cristina Comencini a presidente della giuria della 37esima edizione del Torino Film Festival è l’ennesima prova di coerenza da parte di una rassegna che sa di possedere una forte personalità, un altrettanto forte livello qualitativo dei suoi film, una tendenza mai celata verso quelle tematiche femminili di cui la scrittrice, sceneggiatrice e regista romana è sempre stata un simbolo.

Classe 1956, figlia e sorella d’arte – si parla ovviamente di papà Luigi e delle sorelle Francesca e Paola – dopo la laurea in Economia e Commercio, la Comencini ha avuto il “coraggio” di lasciare da parte il pragmatismo del business per lanciarsi a capofitto fra le parole romantiche e profonde di scritti e sceneggiature, fino a toccare finalmente il cinema con le mani e, quindi, la regia.

Il suo primo film fu “Zoo” del 1988, nel 1996 fu la volta di “Va’ dove ti porta il cuore”, solo per citarne uno, e nel 2005 di “La bestia nel cuore” e la nomination all’Oscar (miglior film straniero). Raffinatezza e delicatezza le qualità della Comencini che in tv si riversarono nelle pagine della fiction “Cuore” (1984), diretta dal papà e interpretata anche dal figlio di Cristina, l’attuale europarlamentare Carlo Calenda, ai tempi bambino.

E adesso benvenuta sotto la Mole, da protagonista. Cosa si aspetta da questo Tff?

«Mi aspetto di vedere tanti bei film e soprattutto tante novità. Il Tff è un’occasione per andare a scoprire giovani registi internazionali. E’ unico nel suo genere, riesce a colmare un grande vuoto del circuito italiano».

Da oggi sarà chiusa “nel buio delle sale” ma, cosa pensa di fare nel tempo libero?

«Non ne avrò molto, sarò prevalentemente al cinema, i film da visionare sono quindici. In ogni caso, cercherò di fare qualche passeggiata per Torino. E’ una città che mi piace tantissimo, la conosco, sono venuta spesso durante il Salone del Libro e ci ho anche girato una scena di “Quando la notte”».

Le piacerebbe girare un intero film qui da noi?

«Sì, è una città molto interessante da questo punto di vista, è unitaria. Mentre ci sono tante “Rome”, qui vedo un carattere unitario e può essere una caratteristica utile quando si realizza una pellicola. Per non parlare della bellezza architettonica».

Cristina Comencini e il Tff uniti da una forte sensibilità verso le tematiche femminili, le donne sono protagoniste in questo festival.

«Essì, la direttrice è una donna non potrebbe essere altrimenti. Le donne di solito cercano di aprirsi a cose che sono sempre state silenti e con il Tff di Emanuela Martini questo avviene anche per quanto riguarda i film».

Suo figlio Carlo Calenda ha iniziato da attore per poi buttarsi in politica. Cosa ne pensa?

«Non amo parlare di mio figlio e della sua carriera politica. Le posso dire che la politica è un mestiere importante a volte reso più brutto da tutta una serie di cose che, specie nel nostro paese, non funzionano. In ogni caso, lui ha deciso di fare politica e io come madre gli sto vicino».