La mascherina in classe dalla prima elementare. Esami per prof e bidelli

A scuola con la mascherina già dalla prima elementare. Dai 6 anni in su, insomma. Il Comitato tecnico scientifico è tornato a quella che era stata la sua prima valutazione. Ovviamente la mascherina sarà abbassata durante una interrogazione, a mensa o mentre si farà ginnastica, ma l’indicazione generale è di usarla. «Ci saranno delle condizioni particolari – ha spiegato il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, dopo l’incontro con la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina – come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non udente, per un bambino con delle difficoltà neurologiche o psicologiche. Ci saranno momenti del contesto specifico che saranno di volta in volta valutati». Il Comitato ha esaminato anche il documento elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Inail che stabilisce come andranno affrontati i casi di contagi a scuola, «che sicuramente ci saranno – ha detto Miozzo – abbiamo 8 milioni di studenti e 2 milioni di persone che lavorano, non possiamo immaginare che non avremo un caso, due casi o dieci casi.

