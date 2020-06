La mascherinata della maturità

Ieri facevano tenerezza le immagini in Tv dei giovani impegnati nel colloquio di maturità. Diploma anomalo, questo del 2020, dato in emergenza Covid, quindi senza scritti, solo un’ora d’interrogazione sul triennio, aspettata da seduti in corridoio per non far saltare la commedia del distanziamento. Tutti con la mascherina, e mai tanta bellezza fu velata. Davanti alle commissioni, distanti dal candidato oltre due metri, si son trovati a malpartito i mormoratori, i timidi e i confusi: per farsi sentire bisognava urlare. Ma saranno solo dettagli, nel ricordo. Con la promozione assicurata manca la vera suspense, il sano terrore di una volta, quando se ne bocciavano 4 ogni 10. Oggi si promuove il 99,7% dei maturandi per scelta precisa. Anche in Francia e in Inghilterra la linea è quella: promuovere. La selezione è sempre rimandata al livello superiore, e dopo il rimbalzo dalle elementari alle medie (noi ve li mandiamo tutti, setacciateli voi) e dalle medie ai licei (stessa raccomandazione), la palla passa all’università, ormai parcheggio per disoccupati. Edcò lì, però, as rimanda la siassà. Il dottorato triennale non si nega a nessuno. Poca selezione anche all’ultimo piano, la laurea magistrale. Che ci pensino su nell’attico (la vita) a selezionare. Ciaone, raga, questo è il sistema. Ma non sciupiamo la poesia dei ricordi scolastici con queste amare constatazioni. È ancora bello intenerirsi davanti alle emozioni, agli ormoni in tempesta, ai cieli pieni di speranze e ai cuori aperti al canto dei nostri nipoti. Non è colpa loro se gli abbiamo preparato una scuola così. Loro patiranno già con la miseria di domani, quando dovranno pagare le nostre olimpiadi invernali.

collino@cronacaqui.it