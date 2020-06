La maturità del 2020

Della vigilia della mia maturità, ricordo i compagni che si scambiavano telefonate allarmate, con il dubbio sulle possibili tracce, su eventuali tranelli di commissione, sul cugino del cugino che aveva detto che «sicuro esce Fenoglio», o Pavese, o qualunque altro autore non si fosse riusciti a fare nel programma. Io mettevo giù il telefono prima che iniziassero a parlare, per evitare che mi attaccassero un’ansia che non avevo. Cosa c’era da temere, in fondo? Per la generazione dei maturandi 2020, invece, la notte prima degli esami è passata di sicuro in maniera diversa: senza prove scritte, un unico colloquio che verrà affrontato questa mattina, l’interazione tecnologica che è un prosieguo e diretta emanazione della teledidattica che è stata indispensabile in questi mesi di lockdown. Via l’alone un po’ romantico delle paure, delle speranze che ben conoscevamo, via anche il rito dell’apertura buste e tutto quanto conosciamo bene. Una maturità diversa, che tutti i ragazzi, come giustamente ci viene detto nelle scuole, hanno difatto già superato, per il solo fatto di esserci. Il rito di passaggio, per molti, all’età adulta rappresentato da questo esame è diventato un’altra cosa, se vogliamo ancora più significativa. Io sono certo che i ragazzi, la parte migliore della nostra società, brilleranno anche in questa prova mutilata e ridisegnata come mai direttiva ministeriale avrebbe immaginato e chissà che non sia un bene. Adesso la prova di maturità spetta a chi sovrintende e governa: per restituirci una scuola nella sua interezza a settembre, senza lasciare indietro nessuno, senza che la distinzione tra studenti, che una volta risentiva del censo, adesso sia legata alla disponibilità o meno di una connessione Internet. Signori, la traccia è questa: siete in grado di svolgerla?

Twitter: @AMonticone