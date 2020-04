La medicina che cura il Covid distribuita gratis in farmacia

C’è una speranza, una cura, un farmaco per i malati di Covid. Si chiama Plaquenil e dopo un periodo in cui la medicina anti-reumatica è stata utilizzata in più di un protocollo per la cura del coronavirus, ora il farmaco a base di idrossiclorochina, arriva direttamente in farmacia. A partire da oggi in Piemonte, (disponibilità permettendo), tutti i pazienti in trattamento domiciliare per aver contratto il Covid 19 potranno ritirare i farmaci a base di idrossiclorochina (Plaquenil cpr 200 o corrispondente generico) nelle oltre 1500 farmacie territoriali della regione. ad annunciarlo sono stati Federfarma e Unione Titolari farmacie, i quali precisano che «la distribuzione è effettuata a titolo gratuito dalle stesse farmacie, senza prevedere i costi normalmente previsti nel caso di distribuzione per conto di terzi».

