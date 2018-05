Dal 12 dicembre scorso Le Mela, storico bar e caffetteria in piazza Carducci 122, a due passi dalla fermata della Metropolitana che porta il nome della piazza, ha inaugurato la sua nuova era. Adesso è nelle mani di Leonardo Cirasella e del suo staff che per il locale ha scelto la linea della continuità, con un pizzico di innovazione:

«Già prima di noi La Mela era aperta sette giorni su sette, 24 ore al giorno, ed è così anche adesso. Siamo attrezzati per fornire un servizio efficiente a tutti i clienti in qualsiasi occasioni, dalla colazione all’aperitivo passando per il pranzo, sempre all’insegna di prodotti freschi e di qualità».

E così fin dal mattino presto brioches, croissant e caffetteria, poi a pranzo pasta cucinata espressamente nel locale, ma anche secondi e contorni, focacce, panini e tutto quanto può far felice il palato.

Contatti: 3453486255