«La metà dei posti sono vuoti. Le tasse ci stanno uccidendo»

Tanti posti vuoti, tasse altissime per i mercatali e il ricordo di un tempo in cui la piazza brulicava di banchi e la gente veniva volentieri a fare spese. È questa la fotografia attuale del mercato di piazza Madama Cristina, dove circa la metà dei posti riservati ai venditori oggi rimane vuota. «Stiamo diventando lo zimbello di Torino» racconta la signora Rosalba Sabatino che, da oltre 50 anni, vende frutta e verdura al mercato di piazza Madama. «Tanti venditori sono andati in pensione e altrettanti sono stati schiacciati dal peso delle tasse» spiegano quelli che ancora resistono sotto la tettoia del mercato. A risultare particolarmente esosa alla maggior parte dei commercianti è la tassa rifiuti. «È un’esagerazione. Noi paghiamo più di 3mila euro all’anno solo di rifiuti. Altri 3milardi suolo pubblico, oltre milla di luce. Questo porta tanti a chiudere» dice Lorenzo, dal suo banco di salumi e formaggi. Se tanti rinunciano, di rimando, in pochi si avventurano in attività di questo tipo.

«Nessuno, sapendo la crisi che c’è, si mette a fare questo lavoro» racconta Antonella, che porta avanti la tradizione di famiglia e che negli anni ha visto cambiare il mercato sotto i suoi occhi. «Un anno fa siamo stati costretti a ridare indietro al Comune una nostra licenza. Non siamo riusciti a venderla a nessuno». Allo stesso modo, anche la parte di mercato che vende abbigliamento e prodotti per la casa si trova in difficoltà, tra posti vuoti e poca gente di passaggio. «Mio padre ha comprato la licenza da una signora che è andata in pensione, pagandola 35 milioni di lire. Oggi non è più così e se io volessi venderla non guadagnerei neppure 10mila euro» dice Francesco, che vende biancheria intima in piazza Madama. Nessun ricambio per i posti fissi dunque e chi ha la licenza itinerante non se la passa meglio. Stando così le cose, poco prima dell’inizio dell’estate hanno chiuso altre due attività e il numero di posti vuoti continua a salire.