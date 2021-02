Per la metro 2? Campa cavallo…

Percorrere a piedi un lungo tratto di quella che sarà la linea due della metropolitana che taglierà Torino da nord a sud, è come vivere in una sorta di incubo. Una marcia tra degrado e disperazione, a cominciare dalla stazione Rebaudengo (dove potrebbe esserci uno dei capolinea), per arrivare a corso Venezia dove c’è il cantiere dell’ultimo lotto del passante ferroviario, da tempo in mano a pusher e tossici che hanno piegato pure le transenne di protezione per agire indisturbati, proseguendo lungo le fabbriche abbandonate, tra erbacce e rifiuti, e fino al parco Sempione diventato una terra di nessuno. Basta questo per capire, mentre il sole scaccia gli ultimi guerrieri della notte che guardano male e masticano insulti contro il cronista e il fotografo. Serviva questa passeggiata per farsi passare l’entusiasmo per il completamento della linea 1 dopo 21 anni di ritardi, tentennamenti e perdite di quattrini. Inutile dunque far di conto, per ora, sui benefici che potrà portare ai quartieri periferici l’altra linea, visti i tempi che si prospettano, ma in silenzio, come se tacere fosse un diktat della politica nostrana. Inizio lavori, se le progettazioni non subiranno altri ritardi, nel 2024, stazioni da realizzare 32 su un percorso di 28 chilometri che taglia letteralmente la città. Tempi di consegna? A essere ottimisti dai 10 ai 13 anni. Parliamo del 2037, se tutto va bene. E nel frattempo che cosa accadrà in queste aree che la politica torinese ha abbandonato a se stesse, promesse elettorali a parte? Quali saranno, diciamo così, i progetti intermedi per la riqualificazione? Sarebbe interessante scoprirlo dai programmi dei futuri sindaci a cui tocca un futuro non certo costruito sulle fioriere e i sanpietrini da sistemare nel salotto buono di Torino. Ma una città malata, sporca e senza un progetto condiviso di riqualificazione e di crescita.

