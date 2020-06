«La mia Artissima punterà sull’Europa»

Non vuole essere né una fiera virtuale né una mostra. “Fondamenta” «è un piccolo progetto digitale per dare un sostegno alle gallerie e agli artisti in un momento di stasi del mercato dell’arte» spiega Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima. Ma soprattutto questa nuova piattaforma non si vuole sostituire alla tradizionale fiera internazionale d’arte contemporanea del Lingotto, la più importante in Italia, da 26 anni ospitata sotto la Mole. «Quella si farà comunque, è già tutto deciso – afferma la Bonacossa – , anche se quest’anno sarà più piccola e più eurocentrica, a causa del Covid-19».

E intanto, in attesa della 27esima edizione della kermesse, prevista all’Oval dal 6 all’8 novembre prossimo, per sostenere il mercato dell’arte Fondamenta mette on line da oggi e fino al 5 luglio prossimo 194 opere di altrettante gallerie che hanno partecipato ad Artissima 2019 (122 estere e 72 italiane, di cui 10 torinesi). Le opere verranno messe in vendita al pubblico al prezzo massimo di 15 mila euro. «La nostra idea – è ancora la direttrice – è stata quella di incuriosire il pubblico, di rivolgerci a una platea più ampia, non solo quella dei grandi collezionisti, ma anche di chi si affaccia al collezionismo. Per questo abbiamo individuato tre fasce di prezzo: da 0 a 3 mila euro, da 3 mila a 10 mila euro e da 10 a 15 mila euro».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++