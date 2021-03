«La mia Bertone ammirata da Agnelli, ma il fallimento era scritto nel destino»

Talmente bella che l’aveva ammirata nientemeno che l’Avvocato Gianni Agnelli. «Eravamo a un raduno in piazza Carignano nel ’99, per il centenario della Fiat», ricorda Edoardo Arpaia, 49 anni, giornalista e blogger con la sua pagina “Sguardi su Torino”. Non si parla di una bella donna, bensì di un’automobile. Per la precisione, la Fiat Bertone X1/9. Sì, Bertone, la mitica carrozzeria torinese, chiusa nel 2014 e che adesso sta svendendo tutto il suo prezioso archivio al migliore offerente nell’asta del Tribunale fallimentare di Milano. Di quel marchio glorioso, per cento anni grande vanto dell’ingegno torinese e italiano, Edoardo Arpaia possiede un esemplare che oggi non si trova quasi più.

Una vettura spider, di colore nero, versione del 1986. Edoardo l’aveva comperata qualche anno dopo l’uscita ufficiale, presso un concessionario di via Madama Cristina, «Che oggi – sorride – non esiste nemmeno più. Al suo posto hanno fatto un supermercato». Ma quante vetture marchiate Bertone ci saranno, oggi, in giro per le strade di Torino? «Sinceramente, io non ne vedo più. Non dico che la mia sia l’unica rimasta in circolazione, ma siamo in pochi a possedere un’auto Bertone». La sua X1/9 è, di fatto, la prima ed unica macchina della Fiat con il motore centrale. Ha un allestimento che si chiama Sunshine. Un nome che fa sognare. Sognare l’America. Infatti, questo modello andava forte negli Stati Uniti, ma in Italia aveva riscosso un discreto successo perché richiamava l’auto parlante del famosissimo telefilm Supercar, quella guidata da David Hasselhoff. Che in realtà era una Pontiac, ma dai lineamenti molto simili alla X1/9 di casa Bertone.

«Possederla – sottolinea Edoardo – era un po’ come vivere il sogno americano. Del resto parliamo degli anni ’80. Tra l’altro, a casa ho anche una lettera scritta da Bertone in persona, che si complimentava per l’acquisto». Davvero altri tempi. Oggi, oltre al sogno americano, è svanito pure il sogno della Bertone. La realtà è che, nel luglio 2014, il marchio che ha fatto la storia è stato dichiarato fallito dai giudici del Tribunale di Torino, con il licenziamento di circa 100 dipendenti della Bertone Stile. Edoardo tiene in mano le foto dell’Avvocato, che nasceva proprio cento anni fa, mentre osserva la sua X1/9. «Questo marchio – dice – ha fatto una fine miserevole. Ma era destino, con la globalizzazione anche la Bertone era destinata a chiudere. E pensare che da quella casa sono nati dei veri miti dell’automobilismo. Penso alla Lamborghini Miura, o all’Alfa Montreal. Non erano macchine, erano icone».