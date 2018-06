La Mia Cartolibreria – Tutto per la scuola e i nuovi libri di testo arrivano a domicilio

Tutto quello che ruota attorno al mondo della scuola e dell’ufficio è di casa a “La mia cartolibreria”, aperta quattro anni fa da Guido Seno in via Togliatti 22/b, quasi angolo via Pavese zona mercato. Un assortimento completo di cancelleria, con i migliori marchi del settore, ma anche giocattoli per bambini (bambole, peluche e molto altro) e giochi di società, servizio di fax e fotocopie, scannerizzazioni e stampe da chiavette usb, un ricco assortimento di biglietti augurali e carta regalo per ogni occasione. Inoltre a “La mia cartolibreria” sono già aperti gli ordini per tutti i libri di testo dalle elementari all’università (solo nuovi) e presto verrà anche inaugurato un servizio di consegna a domicilio.

“La mia cartolibreria” da settembre a giugno apre dalle 7.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30, nei mesi estivi apertura alle 8.30.

Contatti: 349.1326761

Mail: [email protected]

Facebook: @lamiacartolibreria