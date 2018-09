«La mia casa editrice è artigianato»

Il logo di BuendiaBooks è una farfalla le cui ali diventano un libro, una farfalla gialla per una casa editrice nata da poco e molto ambiziosa. La fondatrice è Francesca Mogavero: laurea in lettere classiche e master, un sorriso che si allarga come le ali della farfalla quando racconta dei progetti di Buendia.

Francesca, come nasce l’idea della casa editrice?

«Dopo anni di lavoro come libraria e socia di un altro editore ho sentito il bisogno di mettermi alla prova, di creare qualcosa che fosse mio. Il nome Buendia, lo dico subito, viene da “Cent’anni di solitudine”: noi ci sentiamo un po’ come il colonnello Aureliano Buendia»

Nella presentazione parli di un nuovo-antico modo di fare libri…

«Sì, noi di Buendia ci sentiamo degli artigiani. Per ora ci occupiamo solo di editori residenti in Piemonte perché vogliamo avere la possibilità di seguirli dall’inizio alla fine. Noi preferiamo fare pochi titoli ma di qualità, seguendoli con attenzione. Le copertine sono per esempio delle creazioni artistiche dello Staff Buendia con l’impiego di diversi materiali e ognuna è unica»

Una caratteristica curiosa è quella delle “fiaschette”, libricini in formato A6 e in vendita a poco prezzo.

«Fiaschette da leggere in un sorso! Abbiamo pensato di proporre queste storie perché crediamo nella forza dei racconti, un genere un poco sottovalutato… Formato agile e snello, dalla grafica semplice e accattivante, ma al costo di pochi euro. Perché la lettura non è un lusso e perché ognuno possa portare la letteratura sempre con sé., anche in viaggio»

Sul sito di Buendia si parla di “collane di libri”

«Sono i nostri accessori: custodie portalibri da tenere al collo, come gioielli appunto. Un progetto pensato per le “fiaschette” e realizzato dall’associazione Casa di Zenzero che si occupa di persone con difficoltà»

Oltre a “L’Unica” quali sono le novità?

«La prima “fiaschetta” è “Drew” di Andrea Monticone: un racconto a tinte forti e dalla colonna sonora punk. In autunno usciranno i racconti vincitori del concorso “Barbera da leggere” organizzato con il Comune di San Damiano nell’ambito de “La Barbera incontra”. E ancora, una scrittrice algerina pluripremiata in patria, che vive da anni in Piemonte e che ha deciso di scrivere direttamente in italiano. Presto pubblicheremo il primo di una serie di racconti per ragazzi. E poi c’è il saggio di Massimo Tallone “Bartleby mi ha salvato la vita” e altre sorprese»

Non sembra una follia aprire una casa editrice in un periodo di crisi e di gente che legge sempre meno?

«Ogni tanto me lo dico anch’io, assieme al direttore editoriale e allo Staff Buendia. Ma per fortuna stiamo trovando tanti autori e lettori che devono essere più folli di noi».