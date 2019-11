«La mia Torino dai tajarin a Mirafiori»

Anche se con qualche chilo in più, la pancetta al posto degli addominali scolpiti, la barba incolta, Raoul è sempre Raoul. E lo dimostra l’affetto con il quale i torinesi, anzi le torinesi in particolar modo, stanno seguendo il bel Bova ogni giorno sul set di “Giustizia per tutti”. Appesantito per motivo di copione, l’attore romano classe 1971, sarà impegnato, insieme con la compagna Rocio Munoz Morales, fino ai primi di febbraio in città per la realizzazione delle prime 12 puntate della lunga serie noir dedicata a Canale5 prodotta da Showlab (Prodea Group), Rb Produzioni e con la collaborazione della Film Commission Torino Piemonte.

«Ormai anche quando sono sul set mi tocca mangiare – ha spiegato ieri Raoul Bova incontrato a San Salvario, tra gli interni in via Sant’Anselmo e il ristorante Enò di via Galliari dove la fiction è ormai di casa – non posso perdere peso, la produzione me lo ha impedito. Ma devo dire che non faccio fatica, amo il cibo piemontese, i tajarin che mangio spesso sul set, per non parlare del tartufo. Mi hanno portato nelle Langhe a mangiarlo, che posto meraviglioso».

Una produzione intensa quella di “Giustizia per tutti”, si tratta di cinque mesi dal ritmo serratissimo, in cui Raoul Bova interpreta Roberto, un ex reporter finito in carcere con l’accusa, infondata, dell’omicidio della moglie.

«Ma lui è innocente, e non si arrende. In carcere studia, si laurea in legge e diventa avvocato. Una volta fuori cerca a tutti i costi di dimostrare la propria innocenza e di recuperare il rapporto con la figlia (l’attrice torinese Francesca Vetere, ndr)».

Da qui l’inizio di un’avventura che porterà il protagonista a contatto con altri casi da risolvere, casi di povera gente che vive ai bordi della splendida città all’ombra della Mole. Nelle periferie, per le strade di San Salvario e Porta Palazzo dove il vicino centro sembra lontano anni luce. «Non abbiamo dovuto ricostruire nulla di ciò che cercavamo – ha spiegato Maurizio Zaccaro, uno dei due registi, a breve infatti gli subentrerà Eros Puglielli – Torino e le sue strade mi sono subito apparse perfette per ciò che richiedeva la storia».

«Conoscevo già Torino – ha continuato Bova – ma così intensamente non l’avevo mai vissuta. Siamo spesso in esterni e la gente dei quartieri che via via andiamo toccando fa il tifo per noi. Qui non diamo fastidio. In via Artom qualche settimana fa è successo qualcosa di singolare, ogni volta che terminavamo una scena, le persone si mettevano a battere le mani e a osannarci. Nel tempo libero? Ne ho poco, una doccia e qualche nuotata, senza esagerare però, non posso dimagrire». Ed è meglio che il “non peso forma” Bova lo mantenga anche per il prossimo anno, dato che stando a quanto dice la produzione è probabile che ci sarà una seconda serie che sarà realizzata ancora una volta sotto la Mole. «Ogni lunga serialità come questa rappresenta una boccata di ossigeno per noi – hanno spiegato il direttore della Film Commission, Paolo Manera e l’assessore alla Cultura regionale Vittoria Poggio – circa l’ottanta per cento delle maestranze impiegate sul set sono torinesi, così come figuranti e comparse. Nel cast, inoltre, compare tra i protagonisti anche Giuseppe Loconsole altro nome di casa nostra». La fiction dovrebbe andare in onda già in primavera o al massimo in autunno in prima serata su Canale 5. Nel cast, spiccano ancora Anna Favella e Maurizio Marchetti.