«La mia vita senza “Beautiful” ricomincia da un film d’amore»

Tutti in fila per lui. Risuona mezzogiorno quando Ronn Moss fa il suo ingresso nel cortile di Palazzo Saluzzo Paesana di via della Consolata. Camicia bianca di lino, pantaloni neri, scarpe da ginnastica e un vistoso ventaglio con cui cerca di trovare un po’ di refrigerio, Moss è l’ospite d’onore atteso da Mirella Rocca e Domenico Barbano della Fashion, l’agenzia torinese di eventi, moda, comunicazione e cinema co produttrice del film “Viaggio a sorpresa” i cui casting si sono tenuti ieri grazie alla – Cdh Cinema District Hub. Si tratta del prossimo film di cui sarà protagonista colui che ha ricoperto dal 1987 al 2012 il ruolo di Ridge nella soap opera “Beautiful”: «Non la guardo più da allora – ammette l’attore americano che dimostra molti anni meno dei suoi sessantotto compiuti lo scorso marzo – Tra Ridge e Michael, il mio personaggio nel film, ci sono enormi differenze: Michael è un colletto bianco di Wall Street, una sorta di broker che non ne può più di vivere a New York dove conduce un’esistenza grigia e stressante.

