«La mia vita tra musica e tv. E presto sarò Mia Martini…»

È una delle promesse della tv italiana. In prima fila nel vivaio di giovani personaggi emergenti. Serena Rossi, 32 anni, conosciuta per aver preso parte inizialmente alla soap di Raitre “Un posto al sole”, ha già condotto lo show del sabato sera di Raiuno “Celebration”, insieme all’attore Neri Marcorè, e sostituito Caterina Balivo, durante il periodo di maternità, al timone di “Detto fatto”, il factual show di Raidue. Questa sera insieme a Federico Russo l’attende la conduzione della finale dell’Eurovision Song Contest 2018 che verrà trasmesso dall’Altice Arena di Lisbona in prima serata su Raiuno. A rappresentare l’Italia saranno i vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro. «È la più grande competizione canora d’Europa – spiega Serena -. L’ho sempre seguita in tv e l’ho trovata molto avvincente, super spettacolare. Non mi sembra vero che questa volta potrò trovarmi proprio in mezzo a questa grande festa».

Serena, che rapporto ha con la musica?

«È il mio primo grande amore. Da piccola non pensavo che più tardi avrei fatto l’attrice, volevo seguire la mia inclinazione musicale. Ho iniziato facendo musical, cantando e recitando. Poi per qualche tempo ho messo tutto nel cassetto e mi sono dedicata ad altre cose, finché non è rispuntata la musica prima con “Un posto al sole”, poi con “Rugantino”. E mi sono divertita molto a fare anche “Tale e quale show”, per non parlare di “Ammore e malavita”». Ora all’Eurovision non canto, ma ascolto musica internazionale».

Come ha accolto la proposta di condurre l’Eurovision Song Contest?

«Con gioia. Sono felicissima di rappresentare l’Italia e fare il tifo per i nostri due bravissimi Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nella loro canzone c’è la melodia italiana e un testo toccante, sono certa che l’Europa si sentirà coinvolta e riuscirà ad emozionarsi. A me è piaciuta subito».

Lei è mamma di Diego, nato dall’unione con l’attore Davide Devenuto conosciuto sul set di “Un posto al sole”…

«Ci siamo prima odiati, poi ci siamo avvicinati sul set, ma ci siamo fidanzati solo dopo che io sono uscita dal cast».

Come l’ha conquistata?

«In realtà, forse è andata al contrario. Sono sempre le donne che decidono, ma facciamo credere all’uomo che sia stato lui. Il primo passo è stato il mio, ma pensavo fosse una cosa così, mi dicevo non sarà mai una storia seria. Dopo tre mesi stavamo insieme. Lui è ironico, è una persona intelligente, sensibile, ha mille qualità. Se non la pensassi così, non ci avrei fatto un figlio».



Cosa ci riserverà prossimamente?

«Sto girando un film per la tv su Mia Martini, prodotto con Rai Fiction, che andrà in onda su Raiuno. Vorrei tanto parlare di questo progetto bellissimo, però non posso anticipare nulla. Naturalmente non si tratta di un musical, ma della biografia di una cantante straordinaria

che è stata un’icona della musica italiana. Sto studiando tanto per calarmi nei panni di questo personaggio così particolare, intenso. Per me è una grande responsabilità».