La minaccia dei dazi colpisce 750 aziende della filiera dell’auto

Per le Maserati si ipotizza una tassa del 20%: ripercussioni anche per la componentistica

Non solo agroalimentare. I nuovi dazi sui prodotti esportati negli Stati Uniti mettono in serio allarme anche il mondo dell’automotive piemontese. Sono 750, a oggi, le imprese che compongono il variegato universo dell’auto nostrano, un mosaico che rappresenta il 35% del comparto italiano e che sarà inevitabilmente travolto dal nuovo sistema dei dazi. A rischio, in primo luogo, l’esportazione delle Maserati, prodotto di lusso molto apprezzato dagli americani che viene esclusivamente prodotto in Italia e in particolare negli stabilimenti di Mirafiori e Grugliasco, pur avendo oltre oceano uno dei suoi principali mercati di sbocco.

L’aumento del costo di esportazione non dovrebbe superare il 20%, ma per il momento si è nel campo delle indiscrezione. Ma se oggi una Maserati costa agli americani circa 100mila dollari, con la riforma dei dazi verrebbe a costarne 120mila. «Noi operiamo sul mercato a seconda di come si muove – ha commentato Pietro Gorlier, chief operating officer di Fca -. C’è instabilità ma non è nuova e chiunque è coinvolto in qualche business è preoccupato per definizione. I dazi sono una incertezza in più ma ce ne sono talmente tante che non mi focalizzerei su quello».

A traballare, oltre al comparto delle auto di lusso, potrebbe essere tutto il settore della componentistica, vale a dire quello che produce pneumatici, cambi e interni, destinati all’esporta – zione all’interno dell’Unione Europea, ma anche all’estero. «Siamo un paese che fa quasi 500 miliardi di euro di export l’anno – commenta il presidente dell’Unione Industriale, Dario Gallina -. Viviamo di made in Italy e il fatto di avere barriere tariffarie potrebbe mettere in seria difficoltà alcuni settori. Il comparto dell’automotive, in particolare, verrà influenzato dai dazi anche sul fronte della componentistica».

Per le oltre settecento realtà che insistono sul territorio piemontese, una fetta importante del fatturato è infatti legata all’esportazione di componenti automobilistici utilizzati nelle vetture di lusso prodotte nella vicina Germania. Va da sé quindi che la stretta di Trump sui dazi potrebbe portare i tedeschi a ridurre le produzioni destinare agli Usa e, di conseguenza, anche le vendite dei fornitori italiani ne risentirebbero. A questo si aggiunge che, nel 2017, il 38% dei ricavi delle imprese della componentistica automotive piemontese è derivato dall’export, quota in lieve ma progressiva decrescita nell’ultimo triennio (il 39% nel 2016 e il 40% nel 2015).

La paura è concreta: la “guerra dei dazi” porterebbe fino a 700 miliardi di euro di perdite per l’industria dell’auto italiana, secondo quanto stimato dal Center for Automotive Research (Car) tedesco dell’università di Duisburg-Essen. «È questo il momento il cui l’Europa deve dimostrare di essere mamma e non matrigna – ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – deve difendere i suoi figli e i suoi prodotti»