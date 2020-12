La minaccia dell’avvelenatore. «State attenti ai vostri cani»

I primi avvisi sono stato appesi due mesi fa: «Basta cani che disturbano la quiete». Poi, nel giro di qualche giorno, uno di quei cartelli è comparso accanto al corpo di Quinto, un pastore tedesco ucciso con una polpetta avvelenata. Adesso gli stessi avvisi sono tornati nel centro di Chieri, nella stessa zona in cui è stato ucciso il cane: l’autore ha aggiunto a mano la data del 3 dicembre ma il contenuto è lo stesso.

Qualcuno, specificando gli indirizzi precisi, segnalava la presenza di «cani che disturbano la quiete diurna e il riposo notturno, soprattutto nella bella stagione. È una mancanza di rispetto delle regole di civiltà». Poi l’8 novembre Quinto è stato ucciso, come ricorda il suo padrone, Roberto Zunino: «Quando l’ho trovato, ho subito chiamato i carabinieri e abbiamo mandato il corpo all’Istituto zooprofilattico di Torino per l’autopsia: i veterinari mi hanno confermato che è stato avvelenato, anche se non mi hanno ancora detto quale sostanza lo abbia ucciso. Per questo ho scelto di rendere pubblica la vicenda. Sono convinto che sia stato un’esecuzione da parte di chi ha messo in giro quel cartello e che poi l’ha messo accanto al corpo di Quinto come avvertimento».

