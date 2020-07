La ministra Azzolina da Torino: “La scuola riapre per tutti il 14 settembre”

Incontro al liceo D’Azeglio: "Ci sono sia la risorse che gli organici per ripartire"

Dal liceo D’Azeglio di Torino, in occasione del tavolo regionale per la riapertura delle scuole, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato che “il 14 settembre la scuola riaprirà per tutti”. Ha poi assicurato che “ci sono sia la risorse che gli organici” e “1,6 miliardi sono già disponibili, un altro miliardo lo stiamo trovando”.