La mitra sul teschio

L’onda iconoclasta transnazionale che in questi ultimi tempi attraversa America ed Europa non conosce tregua. Statue divelte, decapitate, buttate in acqua o imbrattate (Colombo, Churchill, Leopoldo II del Belgio, Vittorio Emanuele II Savoia), film come “Via col vento” tolti dalle videoteche con l’accusa di essere razzisti, lapidi rotte o deturpate, cambio dell’intitolazione di strade (Raggi’s revolution), tutto quanto riporta ad epoche passate ritenute policamente scorrette viene cancellato dalla vista nel tentativo di cancellarlo dal ricordo collettivo.

Di questa antichissima tecnica che i latini chiamavano “damnatio memoriae” si è impadronito quel movimento radical mondano, politicamente corretto e tendenzialmente orwelliano in cui si è trasformata la sinistra internazionale. Lo scopo è imporre al mondo quel pensiero unico a cui Lenin anelò senza mai vederlo. La persecuzione delle statue è minuziosa, violenta e retorica: sembra una guerra di religione, di cui possiede l’enfasi e l’accanimento.

Non a caso furono proprio dei fanatici religiosi, i talebani afghani, a far saltare in aria le due gigantesche statue di Buddha a Bamiyan. Ma la chiesa cattolica fece di più: processò un Papa da morto. Proprio così. Un miglior esempio di revisione del passato non si potrebbe trovare. Nell’anno 897 il cadavere di Papa Formoso fu riesumato, vestito dei paramenti pontifici, seduto sul trono, processato e condannato per sacrilegio dal suo successore, papa Stefano VI.

Tutti i suoi atti furono annullati, le dita con cui aveva benedetto in vita mozzate, il suo scheletro trascinato per Roma, vilipeso e buttato in Tevere. In fondo la caccia alle statue – lo vedete – è ancora poca cosa.

