La mossa del cavallo

Tutto fa pensare che la crisi si risolverà con un governo giallorosso, Pd+M5S. Lo spera Zingaretti, la caricatura di Montalbano, lo vuole fortemente Renzi, il pluritrombato ex padrone del Pd, il fanfarone dalla famiglia chiacchieratissima (e inquisitissima) che aveva promesso di ritirarsi dalla politica se avesse perso il referendum, e invece è sempre lì che briga da dietro per riprendersi il partitone. È emerso anche quel che in fondo si sapeva: l’Italia è sempre bipolare, ha due elettorati equivalenti che sfiorano il 50% e si combattono. Chiamateli come volete: destra contro sinistra, sovranisti contro europeisti, liberali contro statalisti, populisti contro politicamente corretti, sono sempre quelli. I secondi li riconosci facilmente: sono quelli che danno del fascista ai primi. Lo fanno con chiunque non la pensi come loro: “non lasciamo l’Italia in mano ai fascisti” è la loro frase preferita in questi giorni. Ma se un “fascista” gli fa comodo (come la Lega celodurista di Bossi e Borghezio faceva comodo a D’Alema nel 1995 per scalzare Berlusconi) diventa “una costola della sinistra”. Sono loro, i compagni, gli unici autorizzati (da se stessi) a dar patenti di democraticità. Comunque, a parte queste beghe domestiche, dietro la crisi si intravede la mano rapace degli Usa. Furono loro a rovesciare Berlusconi appena divenne troppo amico di Putin, e Salvini ha fatto lo stesso errore. Aggiungete le pomiciate dei grillini coi cinesi (via della seta, accordi con Huawei per il 5G) e capirete che il governo gialloverde non poteva piacere a Trump. Guarda caso, è caduto. Forse il capitano ha preferito scendere lui da cavallo prima di essere disarcionato come il Berlusca.

collino@cronacaqui.it