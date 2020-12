La mostra su Dario Argento slitta ancora

Quando il Museo del Cinema di Torino annunciò a inizio 2020 la grande mostra per gli 80 anni di Dario Argento che si sarebbe dovuta inaugurare lo scorso settembre, proprio in concomitanza con il giorno del compleanno del maestro del brivido, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto. Ovvero, che il Covid avrebbe portato a due lockdown e che oggi, alla vigilia del 2021, il mondo della cultura e dello spettacolo non avrebbe saputo ancora quando e come ripartire. Sicuramente, non si potrà farà nessun progetto prima del 15 gennaio 2021 giorno in cui, forse, musei cinema e teatri potranno rialzare le serrande. E così, se da un parte c’è chi proroga i propri allestimenti, dall’altra c’è chi li rimanda. Ancora. Così come il Museo del Cinema, appunto, che avrebbe dovuto inaugurare la mostra su Dario Argento, già rinviata di mesi, a febbraio, ma che, invece, si è visto costretto a un ulteriore cambio di data. «Non possiamo permetterci il lusso di sbagliare i tempi – spiega il direttore del museo Domenico De Gaetano – la mostra su Argento è troppo importante e, inoltre, anche lui dovrà esserne protagonista con incontri e tavole rotonde. Quindi, abbiamo pensato di rinviarla a giugno, quando, secondo le previsioni, finalmente, dovremmo essere fuori dalla pandemia». Giusto in tempo, quindi, per gli 81 anni del regista romano, amato in tutto il pianeta per i suoi film horror.

