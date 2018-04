La movida torinese piange Luca Lunardi, re dell’intrattenimento cittadino

Il mondo della movida torinese è a lutto. Luca Lunardi, uno dei più suoi grandi animatori, autentico re dell’intrattenimento cittadino, si è infatti spento, nella notte tra sabato e domenica scorsi, all’età di 54 anni. Malato da tempo, Lunardi lascia due figli piccoli e la moglie Alina.

A LUNGO PROPRIETARIO DEL PICK UP

E’ stato a lungo proprietario del “Pick Up“, storica discoteca di via Barge nel quartiere Cenisia, nonché locale di riferimento, fin dal 1971 della movida torinese. Qui si sono esibiti i migliori dj della scena internazionale e qui si sono tenute, in passato, le principali feste di Juventus e Torino.

NUOVI PROPRIETARI A LUTTO

Passato, lo scorso mese di novembre, alla società People, in segno di lutto ieri la nuova proprietà del “Pick Up” ha annullato tutti gli eventi in programma nel locale.