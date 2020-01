La musica dei New Trolls per la prima “cena spettacolo”

Il Different di corso Vittorio inaugura sabato sera il nuovo ristorante. In "pista" c'è Max Corfini

Da questo fine settimana, il sabato notte di Torino non sarà più lo stesso: il Different Club di corso Vittorio Emanuele II 21, infatti, inaugurerà, l’11 gennaio, il Different Restaurant, ospitato al primo piano di una delle discoteche più apprezzate del capoluogo sabaudo. A celebrare la novità, dunque, vi sarà, già a partire dal prossimo sabato sera, una “Cena spettacolo” arricchita da un menù sfizioso e dalla musica di Max Corfini.

Per quanto riguarda il primo, le portate prevedranno: plin al Castelmagno, con burro chiarificato alla maggiorana e pera nashi; salmone in crosta, con sale alla lavanda, mousse di senape e radicchio agrodolce; scrigno di frolla alla vaniglia, con crema pasticcera al limone e meringa all’italiana; e caffè (30 euro, con una bottiglia ogni quattro persone, o 35 euro con vino illimitato).

Alle golosità proposte dallo chef, poi, si affiancherà anche il concerto del torinese Max Corfini: cantante e chitarrista dei New Trolls dal 1998 al 2002 e membro dell’opera rock “Dracula” (prodotta da David Zard) nei panni di Seward, l’artista ripercorrerà alcuni dei maggiori successi della sua carriera, caratterizzata da numerose partecipazioni teatrali e televisive e da brani dal forte sapore soul e funk.

La serata avrà inizio alle 20,30 nella sala inferiore con l’apericena e, a seguire, sarà possibile immergesi nel primo sabato Over 30 del 2020 divertendosi al ritmo delle sonorità differenti proposte: nella Sala Grande, con musica dal vivo degli Explosion; la Sala Sonika, con house ibizenca; e la Sala Latina, con salsa, bachata, merengue e reggaeton. Per informazioni o prenotazioni: 345 5924860.