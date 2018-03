Vi ho già parlato di quell’artista tedesco, Bartholomaüs Traubeck, che ha inventato il modo per leggere, grazie a un algoritmo, la musica degli alberi. Taglia fette dai tronchi e le fa girare come Lp su un giradischi a laser collegato a un computer. I cerchi di ogni fetta, trasformati in suono di pianoforte, danno una musica suggestiva, diversa secondo il tipo di pianta, la sua individualità e la sua età.

Seguendo questa pista della ricerca della musica in natura (ci sono dischi bellissimi sul canto delle balene) c’è chi l’ha cercata nello spazio. Matt Russo, astrofisico e musicista canadese, è riuscito, elaborando i dati delle orbite dei pianeti, a rendere udibile la musica del sistema solare.

La musica delle sfere è un’idea molto antica (ne parlava già Pitagora) ed è rimasta attuale tra i filosofi fino ad oggi. I dervisci del mondo islamico danzano i movimenti armonici dei pianeti. Pensare all’universo come ad un sistema ordinato, con un’armonia basata su proporzioni numeriche e rapporti matematici che sono gli stessi che creano l’armonia musicale, è suggestivo.

C’è stato anche chi ha letto la musica “scritta” dagli uccelli posati su cinque fili della luce paralleli, ma lì c’entra più il caso che la legge fisica. Può capitare che sia bella, o inascoltabile. Coi pianeti è diverso. Matematica e musica sono cugine prime, e trasformare la prima nella seconda, come fece Bach, è anche un modo di rendere apprezzabili per tutti le leggi universali, che espresse in pure formule sono poetiche solo per gli scienziati. È bello ascoltare la musica dell’universo nelle nostre dimensioni. Poi andremo ad ascoltarla nelle sue, ma c’è tempo…

