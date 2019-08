La nostra storia non va in vacanza: agosto al Museo del Risorgimento

Sedi di echi del passato e di memorie essenziali, i musei si stagliano alla stregua di sicuri baluardi dell’arte e della bellezza, mostrandosi impavidi nei confronti della calura estiva e delle strade quasi deserte che caratterizzano il paesaggio urbano nel mese di agosto, e alle quali spalancano, infatti, le proprie antiche porte.

Le medesime che accoglieranno curiosi, turisti e cittadini superstiti e la cui apertura interesserà anche il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano dove esiste ancora la stanza del Primo Parlamento, la sede del quale, in piazza Carlo Alberto 8, resterà, fruibile al pubblico in occasione dei giorni più caldi della stagione, dal martedì alla domenica (dalle 10 alle 18) e, straordinariamente, lunedì 12 agosto, con visite guidate previste nei fine settimana e per gli ingressi speciali (alle 15,30; 4 euro).

Nel cui corso sarà, dunque, possibile ammirare la mostra fotografica “Viaggi ed esplorazioni del Duca degli Abruzzi” (visitabile fino al 20 ottobre 2019): 65 istantanee ritraenti le avventure del Duca degli Abruzzi, ossia il “principe esploratore” che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, fu artefice di 4 esplorazioni meritevoli di averne acuito la fama in tutto il mondo (e tra le quali si annovera, in particolare, l’avvincente impresa al Polo Nord, svolta a bordo della baleniera Stella Polare). A impreziosire l’esibizione, che vanta la collaborazione della Fondazione Stella Onlus di Biella e del Museo della Montagna “Duca degli Abruzzi” e il sostegno della Fondazione Crt, vi saranno, poi, stampe, quadri e oggetti appartenuti al duca e la proiezione del video originale testimoniante la spedizione in Karakorum, appositamente sonorizzato dal musicista torinese Andrea Costa (ingresso: 10 euro intero, 8 euro ridotto).

Giovedì 15 e venerdì 16, invece, si terrà (alle 11, alle 14,30 e alle 16) lo spettacolo “Liberi tutti”, curato dall’Associazione Teatro e Società e focalizzato su uno dei valori essenziali dell’esistenza civile, la libertà, la cui importanza sarà resa attraverso il racconto di una fuga coinvolgente e ricca di suspense che condurrà il pubblico presente a un finale a sorpresa che genererà riflessioni e quesiti fondamentali (5 euro e prenotazione consigliata al numero 011.5621147).

Un’opportunità, quindi, imperdibile, attraverso la quale, sarà, inoltre, possibile osservare gli allestimenti e i servizi all’avanguardia che contraddistinguono il Museo, arricchito da scelte cromatiche, illuminazioni e supporti multimediali che rendono la sua visita un’esperienza unica e originale, volta a narrare il periodo risorgimentale non solo in chiave torinese e italiana, ma, soprattutto, europea.