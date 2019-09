La notte di Tarantino e… della Ferragni

Se qualche settimana fa è stata la maratona di “It” ad accendere i riflettori sulla stagione autunnale delle sale cinematografiche, oggi si fa davvero sul serio. E non solo perché è il fatidico giorno dell’uscita sul grande schermo di “Chiara Ferragni Unposted”, il documentario sull’influencer italiana più famosa del mondo diretto da Elisa Amoruso e presentato a Venezia ma, soprattutto, perché la maggior parte delle sale torinesi programmerà in anteprima assoluta “C’era una volta a… Hollywood”, l’atteso nono titolo di Quentin Tarantino, proiettato per la prima volta a Cannes nel maggio scorso e in uscita domani.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++