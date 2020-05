LA NUOVA DROGA. Susa, sequestrata amnèsia: marijuana al sapore di eroina [VIDEO]

Crea rapida dipendenza e pericolose amnesie. In manette un corriere

Si chiama amnèsia ed è marijuana al sapore di eroina. L’hanno sequestrata, iei, i carabinieri della compagnia di Susa, che hanno arrestato un italiano di 40 anni, residente a Sant’Antonino di Susa, per possesso di droga.

Fermato in macchina durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di un etto di amnèsia, una potentissima variante della marijuana che crea rapida dipendenza e pericolose amnesie. Amnèsia, è una potentissima variante della marijuana ottenuta spruzzandola con metadone, eroina e sostanze chimiche per potenziarne l’effetto psicotropo.

Nell’abitrazione del 40enne, i carabinieri hanno trovato altri 8 etti di droga, tra hashish e marijuana, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento della sostanza.

I carabinieri stanno verificando sia la provenienza che la destinazione della nuova droga.

