La nuova giunta ancora non c’è e già si litiga: «Sono stata silurata dopo 5 anni di successi»

Mentre il sindaco Claudio Gambino sta ancora provvedendo a completare la sua squadra per la Borgaro 2019-2024, c’è chi ha già reso noto di non essere stata scelta per far parte della prossima giunta. Ovvero Marcella Maurin, assessore negli ultimi cinque anni a Decentramento, Istruzione, Pari opportunità e Trasparenza.

«Con mio grande dispiacere – ha scritto lei stessa su Facebook – comunico ai borgaresi e ai miei 208 elettori che non sono stata riconfermata come assessore della nuova giunta Gambino. La motivazione? Provate voi a darmela. Cinque anni fa sono arrivata a Borgaro in punta di piedi. Non è stato facile per una mamma trovarsi dalla sera alla mattina in un mondo così difficile. Due erano le possibilità: scaldare la sedia e fare la bella statuina, oppure cercare di dimostrare che anche una semplice mamma poteva fare del bene per la collettività». La Maurin poi si lascia andare ad un lungo pensiero, colmo di rabbia per la mancata conferma. «Cosa ho fatto in 5 anni? Salvato, con una mia personale mediazione, lunga e difficile, un supermercato dalla chiusura, evitando la perdita di una dozzina di posti di lavoro, trasferiti a Mappano 30mila euro per giochi e sistemazione della rotonda, fatti recuperare al Comune oltre 30mila euro di crediti sui servizi scolastici, ottenuto finanziamenti da vari enti, organizzato incontri per la lotta contro le mafie e gli atteggiamenti mafiosi, istituito i pacchi di benvenuto per i nuovi nati, offerto il “bonus laureati” e molto altro ancora».

Sempre su Facebook, la Maurin spiega come il suo percorso «finisca qui. Poiché il sindaco non ha più creduto in me. Potrei dimettermi, ma sarebbe da vigliacchi e tradirei le 208 persone che hanno creduto in una persona onesta e integerrima, che non ha promesso nulla in cambio. Ho sempre cercato di trasmettere ai miei figli i valori importanti; e tra questi, in primis, il rispetto. Grazie Borgaro per aver creduto in me».

Dal canto suo, il sindaco Claudio Gambino, è senza parole: «Personalmente credo non sia il momento di commentare l’esternazione di Marcella Maurin. Ogni sindaco è libero di fare le proprie valutazioni. Valutazioni che per certi versi sono ancora in corso. Ma ognuno di noi agisce con la propria testa e se ne prende tutte le responsabilità».