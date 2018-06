La nuova Jeep Renegade MY 19 si svela in anteprima al Salone dell’auto di Torino

Il prossimo 6 giugno al Valentino, in occasione dell’apertura del Salone dell’Auto di Torino, Jeep svelerà in anteprima europea la Nuova Renegade MY 19. Il modello si presenterà con numerose novità estetiche e nuove motorizzazioni.

UN’INEDITA FAMIGLIA DI PROPULSORI

Debutterà, infatti, un’inedita famiglia di propulsori a benzina, a tre e quattro cilindri, da 1,0 litri con 120 CV di potenza e e da 1,3 litri da 150 CV o da 180 CV. I dettagli della Nuova Renegade MY 19 saranno comunicati alla stampa internazionale nella seconda metà del mese di giugno.