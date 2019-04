Ecco la nuova maglia delle Juve: via le strisce, rispunta il rosa

Le prime immagini le ha diffuse il portale specializzato Footy Headlines, ma in breve sono diventate virali. Circolano e fanno discutere sul web le foto della nuova maglia della Juve, quella che i campioni bianconeri indosseranno (o meglio, potrebbero indossare) nella prossima stagione.

La grande novità è che non ci saranno più le strisce ed è proprio questo dettaglio che sta infiammando le discussioni sui social. Il bianco e il nero divideranno la maglia in due parti, con un grosso quadrato centrale nero sul retro, con i nomi e i numeri scritti in bianco.

Le striscie rimarranno solo sulla parte laterale delle divise, mentre nella parte anteriore a dividere le due ‘zone’, bianca e nera, ci sarà una strisciolina rosa, colore originario della Juventus nei suoi primi anni di vita.