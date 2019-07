La nuova piazza è senza certificati ma ospiterà la festa di San Matteo

Piazza Polesani nel mondo è senza certificazione di fine lavori e senza collaudo, ma ospiterà comunque la festa patronale di San Matteo del prossimo settembre.

A sollevare la questione è stato il M5s: «Da una visita fatta negli uffici abbiamo appreso che il piazzale in oggetto non risulta aver completato l’iter amministrativo previsto e necessario per il suo utilizzo – spiega Paolo Biasiol -. Mancano il documento di fine lavori e il collaudo. Siccome il piazzale è stato inaugurato e anche già usato l’anno scorso per il montaggio dell’allestimento della fiera, mi premeva conoscere le ragioni del ritardo che non hanno consentito di ultimare l’iter e, in secondo luogo, con quali strumenti o riferimenti normativi l’amministrazione prevede o ha già previsto di utilizzare quel piazzale».

Il piazzale era nato per soddisfare le esigenze di posti auto della zona e a servizio del vicino mercato di piazza I° Maggio. Di fatto, è già stato utilizzato lo scorso anno per ospitare la fiera di San Matteo e viene correntemente utilizzato come parcheggio anche se, sulla carta, risulterebbe essere ancora un’area di cantiere. Una “grana” che l’amministrazione ha intenzione di sanare presto. «Sull’area è prevista la realizzazione di un tratto di fognatura che va da via Pitagora sino all’imbocco del parcheggio – chiarisce il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Filippo D’Aveni -. I lavori dopo tanto tempo di attesa iniziano in questi giorni, ultimata la fognatura provvederemo a fare il collaudo. Certamente l’area è stata utilizzata vuoi per la festa patronale vuoi per il parcheggio. Al momento della fiera, però, era stato fatto un collaudo parziale che ci ha permesso di utilizzarla. Ultimati i lavori del tratto di fognatura, che è di circa 100 metri, entro il mese di settembre provvederemo al collaudo definitivo».